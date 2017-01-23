Уборка дорог — с новыми силами

26 новых единиц техники выйдут на уборку дорог в Иркутской области. Дорожная служба региона на собственные средства закупила грейдеры, тракторы и комбинированные машины. В какие районы отправятся, что умеют делать – расскажет Галина Тюрнева.

Последние инструкции перед выездом. Техника совершенно новая, еще надо понять, как с ней обращаться. Сегодня здесь представители девяти филиалов дорожной службы Иркутской области – забирают машины к месту постоянной прописки. И про каждую уже знают – на каких участках ей работать, какие задачи выполнять.

Алексей Вологжин, директор Иркутского филиала дорожной службы Иркутской области

Вот этот за мной стоит грейдер – такие работают даже на федеральных трассах. У них есть и боковые отвалы, и очистка барьерного ограждения, что очень поможет, в первую очередь, в содержании дороги Иркутск-Листвянка, где большая проходимость автотранспорта.

Они подметают, сгребают, чистят и посыпают. Вся техника предназначена для зимнего содержания дорог, всего 26 единиц. Общая стоимость 120 млн. рублей.

Максим Черниговский, генеральный директор дорожной службы Иркутской области

Мы смогли из собственных средств выделить деньги на пополнение автопарка техники. Здесь 8 комбинированных дорожных машин, 10 тракторов МТЗ 82, 4 экскаватора-погрузчика и 4 автогрейдера. Вся техника будет направлена на филиалы, и скоро жители смогут ее увидеть на дорогах.

Первый тест-драйв тут же на месте. Отсюда спецтранспорт отправится в Черемховский, Тулунский, Тайшетский, районы, Усть-Ордынский округ, а также на север области – в Братск, Усть-Илимск, Качуг. При распределении было учтено, где такие машины нужнее всего.

Евгений Липатов, заместитель министра строительства и дорожного хозяйства Иркутской области

Обеспеченность пока далека от идеала, у нас много изношенной техники. Но, тем не менее, дорожная служба старается, чтобы вся она была в строю. Там, где техника не успевает, вводится двухсменный режим работы, и ускорение по ремонтам техники. Хотелось бы, чтобы было 100%. Но для этого надо еще также 3-4 раза поработать, чтобы заменить основной парк техники.

Следующая задача, которая стоит перед дорожной службой Приангарья – подготовка к лету. В этом году в лизинг планируется взять технику, которая поможет содержать дороги региона и в теплое время года.