Убийство на заправке

Вооруженное ограбление и убийство. Сегодня в половине девятого утра обнаружено тело женщины с огнестрельным ранением. ЧП произошло на автозаправочной станции «Солзан», которая находится в нескольких километрах от города Байкальск в Слюдянском районе. В ходе оперативных работ установлено, что убитая работала на заправке кассиром. По предварительным данным злоумышленник также похитил выручку. Какая сумма была украдена, сейчас устанавливается. На месте работают сотрудники Управления уголовного розыска и криминалисты.