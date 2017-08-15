Убийство на заправке в Слюдянском районе раскрыто

Задержаны подозреваемые в убийстве женщины-кассира на заправке. Ими оказались братья 24 и 39 лет. Как пояснили в региональном следственном комитете, старший ранее судим за аналогичное преступление. ЧП случилось ночью 9 августа на АЗС Солзан в Слюдянском районе, где 9 августа было обнаружено тело 51-летней женщины с огнестрельным ранением. Из кассы украдена выручка, сумма которой пока остается неизвестной.

По предварительной информации полицейских, мужчина заранее спланировал преступление. Для этого он изготовил оружие и подговорил участвовать в налёте своего младшего брата. Сейчас оба находятся в следственно изоляторе. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Злоумышленникам грозит до 20 лет лишения свободы.