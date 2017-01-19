Ежегодный турнир по русскому хоккею имени Евгения Гришина пройдет в Черемхово – на малой Родине бомбардира номер один. Об этом сообщил президент Федерации хоккея с мячом Иркутской области Владимир Матиенко на заседании исполкома организации. Соревнования среди мужских команд состоятся 18 февраля. 19-го будут играть юниоры 2005-2006 года рождения. В турнире примут участие как местные команды, так и гости из Иркутска, Шелехова, Свирска и других городов. А также выступят ветераны «Сибсканы» – из того состава, где и играл Евгений Гришин, четырежды признававшийся лучшим нападающим России.

Владимир Матиенко, президент федерации хоккея с мячом Иркутской области

Это будет и дань памяти его, и своеобразное возрождение, мы с Семеновым так договорились, хоккея с мячом в городе Черемхово. Надо с чего-то начать, вот пускай этот турнир будет началом возрождения хоккея с мячом.

Участники заседания также обсудили проведение 11-го Кубка губернатора. С 11 по 12 февраля в Свирске состоится турнир среди детей, следующий город, который примет эстафету, Шелехов, затем Усть-Илимск. Состоятся матчи и мужских команд. План соревнований в этом году включает, кроме того, «Плетеный мяч» среди девочек, Кубок мэра Шелехова и другие состязания по хоккею с мячом.