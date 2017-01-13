«Труд» готовится к чемпионату мира

Готовность спорткомплекса «Труд» к предстоящему Первенству мира по хоккею с мячом среди женщин составляет 80%. Сейчас завершается ремонт гостевой ложи. Из нее во время соревнований за игрой команд будут наблюдать руководители международной федерации бенди, почетные и зарубежные гости. Пока вход в гостевую строго ограничен.

Лак высохнет к субботе, и в гостевую ложу спорткомплекса «Труд» начнут завозить мебель. Столы, стулья, диваны – все новое, купленное специально к первенству мира по бенди среди женщин. К приему участников соревнований спортивный объект готовят силами самих работников спорткомплекса.

Ольга Курбан, директор спорткомплекса «Труд»

У нас шесть рабочих, которые ежедневно трудятся. Это и сантехнические работы, мы не только поверхностно ремонтируем. Это и столярные работы. Это естественно лакокрасочные и малярные работы.

По словам Ольги Курбан, на сегодня готовность составляет 80%. Ремонт начался в декабре. Так сейчас выглядит раздевалка для команд-соперников. Её не узнать. Раздевалку и другие помещения вместе с директором спорткомплекса осматривает президент Федерации хоккея с мячом Иркутской области. За месяц рабочие привели в порядок душевые, комнаты для судей, коридоры. К играм «Труд» преобразится не только изнутри. На стадионе появятся растяжки с символикой первенства мира.

Владимир Матиенко, президент Федерации хоккея с мячом Иркутской области

Очень большое пятно будет – это фасад Дворца спорта, который выходит на сам стадион. Мы планируем очень большой баннер как раз с эмблемой чемпионата, со спонсорами и так далее. Мы сделаем все, чтобы люди, которые придут на игры чувствовали праздничную атмосферу.

Стадион «Труд» станет центральной ареной первенства. Здесь пройдут церемония открытия и матч за золотые медали. О том, чтобы эти трибуны были заполнены, в федерации по хоккею позаботились заранее.

Татьяна Веретина, корреспондент новостей «Сей Час»

С начала этой недели на центральных улицах Иркутска появились вот такие баннеры. Пока их пять, всего же их будет 20. Кроме того, в начале февраля в высшие учебные заведения, школы и магазины поступят афиши с расписанием матчей. Организаторы напоминают: прийти поболеть смогут все желающие. Вход на все матчи будет свободным.