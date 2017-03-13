Три молочные фермы будут построены в этом году в Приангарье

Три молочные фермы будет построено в этом году в Иркутской области. Средства для этого выделяются из областного бюджета. Об этом заявил министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков. 11 молочных ферм уже введены в эксплуатацию и показывают первые результаты.

Побольше свежего воздуха, света, места для выгула, отсутствие ограничений в движении — главные принципы беспривязного содержания коров в новой молочной ферме, которая открылась под селом Кулункун Эхирит-Булагатского района. Фермеры рассказывают: когда буренке комфортно, она дает больше молока. К тому же такое содержание не затратно.

Евгений Катанаев, главный агроном семейной молочной животноводческой фермы

— В летнее время около 70% рациона и кормушки получают на летнем пастбище. Выпаса сеяные, мы сеем так же злаковые смеси. Так же бобовые. Все используем. Безпривозная рассматривается в первую очередь как экономически выгодная. Низкая себестоимость. Летом затрат на коров никаких нет

14 лет назад Семья Катанаевых начинала с 5-и коров, сейчас общая численность скота — 185 голов, в том числе 90 коров молочного направления. От каждой буренки получают 4,5 тысячи литров молока в год. В 2014-м году семья Катанаевых выиграла региональный конкурс. В качестве награды получили почти 12 млн руб. На эти средства была построена ферма площадью 1, 5 тыс квадратных метров. Она состоит из нескольких помещений, в том числе стойла. Тут предусмотрена вентиляция, потолок сделан из поликарбоната. Этот материал пропускает тепло и свет солнечных лучей.

Виктор Катанаев, владелец семейной молочной животноводческой фермы

— Видите купол, светло. Заметили — сухо везде. Не на каждой ферме к весне будет сухо. Вот это испарение, конденсат и все прочее. Индивидуальные лежаки — особенность. Фактически на весь сезон. Это и трудозатраты, энергозатраты. Температура на улице -20, и, если сухая подстилка — прекрасно

Также, всё под одной крышей, построены так называемые «родильный дом» и «детский сад». Отдельные боксы для телят — спасение от вирусных инфекций.

Туяна Нимаева, корреспондент новостей «Сей час»

— Здесь содержатся самые маленькие обитатели фермы. Эти телята — новорожденные, им нет даже недели. После того, как они маленько подрастут, их выпустят на улицу, переведут в другие боксы. А здесь находятся остальные 17 телят постарше. Чтобы они были здоровыми, им нужен хороший корм, солнце и чистый воздух.

В открытии фермы принял участие министр сельского хозяйства Приангарья Илья Сумароков. Главе ведомства хозяева показали, на что ещё потратили средства гранта. Например, это современный доильный аппарат.

Хорошие удои зависят и от правильного питания, рассказывают фермеры. Поэтому в рационе животных используют многолетние бобовые травы. Запасов кормов здесь хватит на два года. Эта семейная молочная животноводческая ферма – 11-ая по счету, которая открылась по соответствующей областной программе. До конца 2017-го будут открыты ещё три.

Илья Сумароков, министр сельского хозяйства Иркутской области

— Эта программа актуальна. для всей страны и в частности для Иркутской области. Особенно для тех территорий, где нет возможности зайти крупным производителям. Потому что население такое не большое. А вот развитие фермерского движения — открытия подобных ферм — во-первых, занятость обеспечит, обеспечит производство продуктов питания в самом районе

На ферме Катанаевых будут производить молоко, сметану, кефир, творог, сыры, а так же саламат- блюдо бурятской кухни из сметаны и муки. В планах развивать и мясное направление. Комфортные условия будут созданы и для работников фермы. Уже выделены места для строительства домов и досугового центра.