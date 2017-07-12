Торжественное открытие областного культурно-спортивного праздника «Сур-Харбан» состоялось в Нукутском районе

Торжественное открытие областного культурно-спортивного праздника «Сур-Харбан-2017» состоялось сегодня в п. Новонукутский Нукутского района. В открытии мероприятия приняли участие Губернатор Иркутской области Сергей Левченко, заместитель Губернатора Иркутской области — руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Марина Иванова, заместитель председателя Законодательного собрания региона Кузьма Алдаров, председатель комитета по собственности и экономической политике ЗС региона Ольга Носенко.

По традиции Сур-Харбан открывается парадом делегаций муниципальных образований Иркутской области. В этом году участие в празднике принимают восемь команд: шесть – из муниципальных районов УОБО, а также Заларинского и Ольхонского районов.

— Через месяц Нукутскому району исполняется 45 лет. За последние годы здесь сделано немало, строятся дороги, ведется работа по благоустройству поселка, — сказал Сергей Левченко. — Поздравляю всех с открытием Сур-Харбана, желаю удачи всем участникам состязаний, а зрителям и болельщикам — незабываемых впечатлений. Уверен, что Сур-Харбан-2017 станет одним из самых ярких юбилейных мероприятий

Программа Сур-Харбана-2017 включает соревнования по десяти видам спорта: бурятской борьбе, стрельбе из бурятского лука, конным скачкам, бурятским шахматам «шатар», классическим шахматам и шашкам, легкой атлетике, гиревому спорту, волейболу и футболу. Всего будет разыграно 95 комплектов медалей. В программу Сур-Харбана включены финальный этап игры молодежных команд КВН и фестиваль-конкурс фольклорных коллективов «Наследники традиций». Участие в творческом фестивале примут семь команд: из всех районов УОБО и Заларинского района.

— Хочу отметить глубокую символичность того, что праздник проводится в юбилейный для Иркутской области, Усть-Ордынского Бурятского округа и Нукутского района год, — отметила Марина Иванова. — Проделана большая работа по его подготовке, и я уверена, что Сур-Харбан пройдет на высоком уровне.

Спортивные состязания и праздничные мероприятия будут проходить 7-8 июля. В театрализованном представлении, которое состоится на стадионе сегодня вечером, примут участие более 400 человек, в том числе учащиеся образовательных учреждений, самодеятельные артисты фольклорных коллективов Нукутского района и артисты Государственного ансамбля песни и танца «Степные напевы».

В праздничном концерте, который состоится сразу после театрализованного представления, примут участие артисты «Степных напевов», Национального театра песни и танца «Амар сайн» из Агинского Бурятского округа и народного ансамбля «Красная горка» из города Иркутска.

Завершится праздник 8 июля по традиции финалом абсолютного первенства по стрельбе из бурятского лука и абсолютным первенством по бурятской борьбе. Сегодня в поселке Новонукутский в рамках областного Сур-Харбана состоялось открытие типового физкультурно-оздоровительного комплекса «Унга-Арена». Участие в мероприятии принял глава региона Сергей Левченко.

— Пусть этот комплекс станет одним из подарков жителям района, любителям спорта всех возрастов в юбилейный для района год, — сказал Губернатор. — Представители Нукутского района всегда достойно выступают на соревнованиях регионального и федерального уровней. Теперь спортсмены, как заслуженные, так и самые молодые, получили возможность тренироваться на более высоком уровне. Для областного Правительства вопросы развития физической культуры и спорта входят в число приоритетных. Создание условий для занятий спортом – это занятость детей и подростков, это здоровая нация.

В Усть-Ордынском Бурятском округе это не первый современный типовой ФОК. Они уже возведены в Бохане, Усть-Ордынском, Осе и Баяндае. Нукутский ФОК стал пятым. На его строительство было предусмотрено 62 млн 700 тыс рублей, из них 59,5 млн рублей – из областного бюджета и 3,13 млн — из местного. На капитальный ремонт стадиона направлено 10 млн рублей из областного бюджета и 500 тыс рублей – местного.

Площадь спортивного объекта составляет свыше 1000 кв. метров. В здании есть спортзал 43х18 высотой 8,6 м, предназначенный для занятий групп здоровья, общефизической и атлетической подготовки, художественной и ритмической гимнастики и для спортивных игр: волейбол, баскетбол, гандбол и мини-футбол.

— Открытия физкультурно-оздоровительного комплекса жители Нукутского района ждали долгие годы, и благодаря слаженной работе Правительства области и администрации района в прошлом году строительство ФОКа началось. Как и было запланировано, объект сдан к началу проведения областного праздника «Сур-Харбан», — сказала заместитель Губернатора Иркутской области — руководитель администрации УОБО Марина Иванова. — Мы и дальше будем уделять серьезное внимание объектам строительства в сфере физической культуры.

Завершены реконструкция спортивного комплекса в Кутулике, строительство хоккейных кортов в Осе и Новой Иде. В 2017 году планируется завершить строительство хоккейного корта в Бильчире Осинского района. Также планируется строительство спортплощадок в деревне Тангуты, селах Новоленино и Хадахан Нукутского района, Унгин и Ирхидей Осинского района.