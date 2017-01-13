Торговцы медом задержаны за грабеж

Торговцы алтайским медом, захотевшие сладкой жизни быстро и сразу, задержаны в Усть-Илимске за грабёж. По информации полиции, двое мужчина ходили по квартирам и предлагали товар. У одной из покупательниц – женщины пенсионного возраста, они увидели крупную сумму денег, когда та расплачивалась за покупку. Выхватив из рук покупательницы деньги, торговый представитель сбежал вместе со своим товарищем. Но вскоре был задержан. Отнятые 40 тысяч рублей возвращены законной владелице. Главный подозреваемый помещен в следственный изолятор.