Только 8% работающих берут больничный

Только 8% работающих иркутян при простуде берут больничный. Таковы итоги исследования, проведенного компанией HeadHunter. Его целью было выявить отношение сотрудников иркутских компаний к работе во время болезни. 57% жителей областного центра отправляются в свои офисы, даже если чувствуют себя плохо. 18% остаются дома, но работают удаленно. 15% берут отгул на день-два. И только 8% вызывают врача или идут в поликлинику. Согласно опросу, основных причин отказа от больничного две: нежелание терять в зарплате и уверенность в собственной незаменимости.