Товарищеский матч БК «Иркут»

Любители против профессионалов. На площадке баскетбольный клуб «Иркут» и любительская сборная Приангарья. Но бой настоящий — поддаваться никто не собирается. Счет открывает сборная. «Иркут» в долгу не остается — отвечает броском со средней дистанции. И постепенно черно-оранжевые отрываются в счете. Первая четверть завершилась в пользу «Иркута» 23:9. Во второй мастера увеличили разрыв — 46:29.

Трибуны болеют за обе команды. Поддерживают любителей, аплодируют мастерам. Товарищеский матч проводится во второй раз и второй раз собирает полный зал. Многие болельщики пришли со своими семьями и детьми. Самые смелые юные баскетболисты во время перерыва пробуют свои силы. В награду — памятные подарки от клуба.

В матче — открытии нового сезона команда мастеров вышла в обновленном составе. Среди новичков — Александр Анисимов, Дмитрий Бубнов, Алимджан Федюшин, Виталий Ионов, Григорий Андреев, Алексей Бабушкин, Лев Сердюк и первый легионер серб Филип Самойлович. Он радовал болельщиков своими дальними «радиоуправляемыми» пасами. Защитник-разыгрывающий ранее выступал за Сербию, Черногорию, Румынию, Словения, Болгарию, Италию. В Иркутск его пригласил тренер Александр Лукин. Кстати, чтобы играть в нашей стране специально изучал русский язык в Орловском государственном университете.

Филип Самойлович, игрок:

«Я очень рад что пришел сюда, сейчас у нас будет две -три товарищеских игры , потом у нас будет кубок сибири. в этом году узнал, что Иркут выиграл кубок сибири. и в этом году готовы. У нас были хорошие сборы. мы тренировались хорошо. И сейчас посмотрим, какой будет сезон. «

Во второй половине игры «Иркут» укрепляет своё лидерство, оторвавшись от соперников на 20 очков. В заключительные 10 минут сборная Приангарья пытается отыграться. Начинают упорно осаждать кольцо профессионалов. Однако, догнать черно-оранжевых не удается. На табло высвечивается 93:69 в пользу «Иркута». Главный тренер Александр Лукин в этом матче отмечает Александра Анисимова- самый результативный игрок. Но есть нарекания к защите. Так как пропустили почти 70 очков.

Александр Лукин, главный тренер БК «Иркут»:

«Вылезают наши «огрехи» — как в защите, так и в нападении. Это часть нашего рабочего процесса, мы от него никуда не денемся. Хотелось бы поблагодарить сборную за то, что они сегодня нам такой хороший бой дали, хорошую конкуренцию и много пищи для размышлений. У моего ассистента, вы видели, блокнот исписан. И это хорошо, много работы впереди.»

В составе сборной Иркутской области больше всех отличился Алексей Хлебодаров: он заработал 17 баллов. Следующие игры состоятся с 5 по 10 сентября. В Иркутске в это время пройдет Кубок Сибири и Дальнего Востока по баскетболу. В нем примут участие 4 команды: «Иркут», «Новосибирск», «Спартак-Приморье», а также и «Енисей-2».