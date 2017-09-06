ТК «АИСТ» заключила соглашение с Китаем

Зрители «АИСТа» теперь смогут смотреть китайские художественные фильмы, сериалы и программы. Сегодня наша телекомпания заключила соглашение о сотрудничестве с министерством радио и телевидения КНР, комитетом телевидения и радио Внутренней Монголии. Подписи под документом поставили первый заместитель генерального директора «АИСТа» Анна Кулакова и заместитель комитета радио и телевидения автономного района Китая господин УхАс. По словам сторон, расширение границ взаимодействия позволит укрепить отношения между двумя странами.