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ТК «АИСТ» заключила соглашение с Китаем

06.09.17

Зрители «АИСТа» теперь смогут смотреть китайские художественные фильмы, сериалы и программы. Сегодня наша телекомпания заключила соглашение о сотрудничестве с министерством радио и телевидения КНР, комитетом телевидения и радио Внутренней Монголии. Подписи под документом поставили первый заместитель генерального директора «АИСТа» Анна Кулакова и заместитель комитета радио и телевидения автономного района Китая господин УхАс. По словам сторон, расширение границ взаимодействия позволит укрепить отношения между двумя странами.

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