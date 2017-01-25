Татьянин день в БГУ

Событие более чем вековой давности отметили в Байкальском государственном университете. В 1912 году в Иркутске в здании Александро-Мариинского училища, расположенном на пересечении улиц Большой и Амурской, открылась сберкасса. Это было одно из первых отделений государственного банка в нашем регионе. Что теперь будет напоминать иркутянам об этом эпизоде из жизни города – об этом далее.

Мемориальную табличку, посвященную 105-летию существования в стенах Байкальского государственного университета одной из первых сберегательных касс региона, открыли руководители Байкальского банка Сбербанка России и Байкальского университета.

Александр Суходолов, ректор БГУ

Университет и Сбербанк сотрудничают уже сто пять лет. Именно сегодня вот такая дата зафиксирована открытием мемориальной доски.

Праздничное событие приурочено к ста десятилетию финансово-экономического образования в Восточной Сибири и ко Дню студента. Старшекурсники-финансисты БГУ отметили праздник на своём рабочем месте в собственном отделении сбербанка Байкальского университета, где они проходят практику. Связи между банком и вузом продолжают развиваться.

Анатолий Песенников, председатель Байкальского банка Сбербанка России

Мы участвуем в образовательных программах Байкальского университета. И мы организуем, в общем-то, вместе с Байкальским университетом различного рода мероприятия. Они будут продолжены и в семнадцатом и в восемнадцатом, ну и дальше.

Весомым доказательством этих слов стали 70 подарочных томов в библиотеку БГУ и полуторачасовая лекция председателя Байкальского банка перед студентами Байкальского университета.