Танцевальный коллектив из Усть-Илимска стал народным

Творческие усть-илимцы вновь добиваются успеха. Театру танца «Отражение» присвоен статус народного. Подробнее о коллективе и его постановках, расскажем в сюжете.

Старшие воспитанники «Отражения» оттачивают элементы главных номеров. Самостоятельно театр танца существует с 2013 года. Является постоянным участником областных, всероссийских и международных конкурсов. Сегодня в студии более 70-ти воспитанников в возрасте от 12 до 18 лет. Есть также младшая и подготовительная группы.

Ольга Перепелицына, руководитель театра танца «Отражение»

Нам в этом году дали звание народного. Это для нас было очень большим успехом. Мы занимаем призовые места, но звания у нас никогда не было. А мы ездим на конкурсы очень статусные, где у всех коллективов есть звания. И мы очень рады, что, наконец, достигли такого высокого уровня, что нас оценили.

В «Отражении» освоили почти все возможные стили – джаз и джаз модерн, контемпорари, эстрадные номера. В каждую постановку вкладывается особенный смысл, раскрываются темы, которые важны для самих молодых танцоров. Ребята показывают не только технику исполнения, но и актёрское мастерство, что особенно ценится.

Ольга Перепелицына, руководитель театра танца «Отражение»

Самым большим достижением для нас мы считаем — это был Новосибирск, большой город. И на конкурс, куда мы ездим, приезжают заслуженные коллективы России. Мы среди них всегда плавали как маленькие рыбки. У нас не было ни звания, ничего. И мы среди них всегда занимали 2 и 3 места.

Театр танца «Отражение» специализируются на ярких и зрелищных номерах. А это значит, что ребята и их руководители ещё не раз порадуют и удивят зрителей не только в Усть-Илимске, но и за его пределами. При содействии Илимского регионального телевидения.