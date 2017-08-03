Таможня конфискует добро. Незаконное

GUCCI, DOLCE & GABBANA, Christian Dior — это не магазин одежды, а таможенный пост иркутского аэропорта. На столе — вещи известных брендов, сделано в Италии или в Турции. Эту одежду привезла гражданка Китая из Пекина незаконно. У нее и ее компаньонки — жительницы России — выявили большие партии незадекларированных товаров. Общий вес багажа составляет более 130 килограммов. Кроме одежды — попытались провезти в страну 9 800 сигарет, вместо положенных 200-т на одного пассажира, партии солнцезащитных очков, обуви, шапок, наборов пластырей, предназначенных для массажа и более 2 тысяч монет с изображением профиля Николая Второго.

Ильдар Ильметов, начальник отдела таможенного поста «Аэропорт-Иркутск» Иркутской таможни.

В отношении пассажиров возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ, товар изъят. И в отношении товаров принято решение о назначении экспертизы на предмет его контрафактности. При случаи, что будет подтверждено, то данные лица дополнительно будут привлечены к ответственности — соблюдение прав интеллектуальной собственности.

Всего на таможенном посту аэропорта Иркутска в этом году выявлено 369 правонарушений, что на 5% больше, чем в прошлом году. Это связано с увеличение пассажиропотока. После контрабанды сигарет и алкогольных напитков, на третьем месте стоит незаконное перемещение холодного оружия. Так же путешественники пытаются провезти лекарства, содержащие наркотические и психотропные вещества, рыболовные сети. А специалисты Россельхознадзора у авиапассажиров изымают чаще всего фрукты и овощи, привезенных из Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана — откуда ввоз запрещен. Всего изъято 87 тонн продукции за этот год.

Нафиса Юсупова, заместитель начальника отдела карантина растений управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

Естественно такая продукция подвержена поражения карантинными объектами и того 42 партии заражено — два вида карантинных объектов — это повилика и зерновка. Зерновки запрещены, потому то они вредители запасов. Они могут вредить в любое время года.

Всего с начала 2017-го года изъято 320 килограммов продукции мясного и молочного происхождения. Так же в Приангарье привозят так называемый «живой багаж».

Сергей Грохотов, начальник отдела управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

Привозят голубей для личного пользования. Если не получив соответствующие разрешение на ввоз животных, в котором указывается эпизоотическое благополучие страны, то такие животные помещаются в карантин, для проведения карантинных исследований. исследуются на заболевания, чтобы не занести заболевание на территорию страны, либо депортируются. Делается возврат в страну импортера.

А вот иностранные туристы, в основном китайцы, пытались вывезти из Приангарья кедровые орехи сверх нормы. По правилам можно не более 1 килограмма на пассажира. Кроме того, необработанный нефрит, медвежьи лапы, желчь — а это запрещено. На всех нарушителей составлены протоколы. Хотя все таможенные правила можно прочитать на стендах и в электронных справочниках на трех языках.