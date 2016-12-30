Видео Главная новость Культура «Тальцы» ждут иркутян со 2 января 2017 30.12.16

Горки залиты, коньки наточены. В архитектурно-этнографическом музее «Тальцы» приготовили развлечения для горожан на новогодние каникулы. Какие сказочные персонажи будут встречать посетителей?

Они звали, и он пришел. С наступающим Новым Годом детей поздравляет главный волшебник Дед Мороз. Пришел он не один – Снегурочка, Баба Яга и Марья-искусница помогают создавать праздничное настроение. Ученики Большереченской школы первые, для кого в «Тальцах» организовано новогоднее торжество.

Сергей Чупров, ученик Большереченской средней образовательной школы

Мне понравилось тут все. Сейчас мы хоровод водили, там мне Дед Мороз понравился, и вообще программа хорошо сделана.

В архитектурно-этнографическом музее «Тальцы» для встречи гостей в новогодние каникулы всё готово. По традиции появятся снежные скульптуры. Их делает дворник Вячеслав Прокопьев. Этот цветок станет дополнением к композиции со сказочным героем котом Баюном. Сказочных героев Вячеслав вырезает по памяти из любимых в детстве сказок. Появятся также волшебные часы, золотой петушок, белочка и другие.

Вячеслав Прокопьев, дворник

Снега много, мы убираем территорию. Зачем его сталкивать . Мы сделали коробки, забили снегом и вот вырезаем. Сейчас, покрасив, водой зальем, и будет фигура. Все же веселей.

Яркие и большие в человеческий рост фигуры сразу стали популярными среди любителей фотографий. Есть только один недостаток – хрупкие. Например, этому медведю отломили нос и лапы. Поэтому посетителей просят быть бережливыми.

Анастасия Цыганкова, корреспондент новостей «Сей Час»

В среднем на создание одной фигуры у мастера уходит день, но над этой фигурой он трудился дольше. Вначале должен был получиться кот, затем мастер вытянул мордочку, и было похоже на собаку, а в итоге получился символ Байкала — нерпа.

Владимир Тихонов, директор архитектурно-этнографического музея «Тальцы»

В этом году мы примем за новогодние праздники порядка 25-30 тысяч посетителей. Погода хорошая будет. Перекроем рекорд прошлого года. В этом году будет много Дедов Морозов. Мы решили, два-три Деда Мороза будет ходить каждый день. Даже я переоденусь в Мороза и буду ходить, поздравлять.

Единственный выходной у «Тальцов» — 1 января. А со второго здесь ждут гостей. Праздничные программы подготовлены как для взрослых, так и для детей.