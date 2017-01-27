Огненный Петух вступает в свои права – сегодня ровно в полночь наступает Новый год по китайскому календарю. По данным региональной миграционной службы сейчас в Приангарье проживают, учатся или работают около 3 тысяч китайцев. И для них, конечно, Новый год – праздник особый. Какой он «Чуньцзе» в сибирском исполнении?

Это наши будущие коллеги-журналисты. Новый год, который в Китае принято праздновать 28 января, они будут встречать вдали от дома, а потому мы решили позвать их в гости, и сделать так, чтобы им было по-домашнему уютно. Показываем нашу телевизионную кухню.

Мэн Фань Жуй, студент БГУ

Я приехал в Иркутск, чтобы лучше изучить русский язык, мне нравится русская культура и традиции. И байкальская природа.

Новый год по-китайски – Чуньцзе, что в переводе означает «Праздник прихода весны». Символизирует пробуждение природы от зимней спячки. Пока первокурсники на лекциях, старшие товарищи заняты генеральной предновогодней уборкой. Скучать от разлуки с родными некогда.

Агудаму Течнууд, студент БГУ

Я не грущу, потому что я здесь нашел много хороших друзей. Мы все вместе сядем дружной компанией за один стол, а затем будем играть в игры и пускать фейерверки. Чтобы отпраздновать Новый год по полной программе.

Очень похоже русские пельмени, но это не они. Это цзяоцзы. Традиционное блюдо китайского новогоднего стола. Как наш салат оливье.

Лина Чжоу, студент БГУ

Для нас Новый год самый радостный и счастливый праздник. И каждый раз мы лепим пельмени, потому что пельмени означают новое начало, надежду, пожелание.

Теперь кухню показывают нам: на этот раз самую настоящую. Быстрота и сильный огонь – особенности национальной кулинарии. В азиатских ресторанах Иркутска в эти дни ожидается большой наплыв посетителей. Ведь в областном центре сейчас постоянно живут более трех тысяч приезжих из Поднебесной. Это не считая туристов. Особой популярностью в эти предпраздничные дни пользуется вот это китайское блюдо – свинина с грибами в кисло-сладком соусе. Впрочем, новогоднее меню здесь составлено под девизом – пир на весь мир. И насквозь символично.

Лихун Мяо, учредитель гостиничного комплекса

Рыбу заранее приготовить. Курицу. Но рыбу больше. Почему? Потому что каждый год особенно рыба была – это чтобы лишнее всегда было в доме.

А это вместо елки. Традиционные красные фонарики. Именно так в Китае на новогодние праздники принято украшать дома. На каждом фонарике надпись – «счастье», «богатство», «долголетие» – в общем, всё, что принято желать в Новом году.

Этот танец – остатки древнего ритуала, без которого в Поднебесной раньше не обходилась встреча Нового года. Смысл – задобрить дракона – ведь именно он приносит хороший урожай, благополучие и удачу для всего народа. По китайскому календарю сейчас наступает 4715-ый год, год Огненного Петуха. Празднование, как обычно, будет идти с размахом, и продлится около двух недель. Пока китайские студенты в Иркутске вдали от дома сидят над конспектами, многие иркутяне едут в Китай – своими глазами увидеть, как празднуют наши соседи.

Туяна Нимаева, корреспондент новостей «Сей Час»

По случаю Праздника Весны генконсульство Китая в Иркутске не будет работать с 27 января по 2 февраля. Поэтому многие иркутские туристы заранее оформили визы. Их с начала года выдано уже более пятисот.