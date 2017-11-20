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Съезд «Единой России»

20.11.17

Проект иркутского регионального отделения партии «Единая Россия» «Чистая вода» может стать федеральным. Об этом заявил исполняющий обязанности секретаря Генсовета партии Андрей Турчак во время рабочего визита в Приангарье.

Какие еще темы обсуждали и как руководство оценило работу местного отделения, узнаете из нашего сюжета.

Исполняющий обязанности секретаря генсовета «Единой России» Андрей Турчак начинает встречу с партактивом Приангарья. Говорит, что такое живое общение не заменят видеоконференции и селекторы. Это лучший способ узнать, что происходит на местах, дать возможность каждому региональному отделению понять главные ориентиры партии и скоординировать по ним работу. Для Иркутской области это особенно важно.

Сергей Брилка, Председатель Законодательного собрания Иркутской области:

Мы все правильно делаем, не разжигаем конфликт в Иркутской области. Да, нам это непросто дается, но этим мы демонстрируем населению, что мы — сильная партия и проводим реализацию партийных проектов. У нас есть замечательная программа — наказы избирателей, которую мы пять лет реализуем: сегодня вышли за 50%, к концу года это будет 60%. Там сосредоточены все проблемы всей Иркутской области.

Наказы избирателей легли в основу ряда партийных программ. В Иркутской области по инициативе депутатов фракции в Законодательном собрании Приангарья действуют три региональных проекта: «Чистая вода», «Живой лес» и «Народные инициативы». Андрей Турчак отмечает, что все они успешно работают и могут быть транслированы как на межрегиональный, так и на федеральный уровень. Иркутская область также участвует в 23 партийных программах, которые действуют по всей стране. Они подкреплены бюджетным финансированием на всех уровнях. Один из примеров — формирование комфортной городской среды. В числе лидеров по реализации приоритетного национального проекта — город Иркутск

Дмитрий Бердников, мэр г. Иркутска:

Наши люди, жители видят, что партия работает просто, ясно и эффективно. Надо продолжать работать в этом направлении. Может быть, даже не акцентируя внимание на каких-то серьезных электоральных вещах. Просто работать для людей

У мэров — а сегодня в зале главы большинства крупных городов региона — есть вопросы. Мэр Иркутска Дмитрий Бердников отмечает: вопрос по расселению граждан из ветхого и аварийного жилья остро стоит не только в столице Приангарья, но и в других городах региона. Действующую программу областной центр полностью выполнил. Нужна новая. Эта проблема сейчас актуальна для всей страны — в России нужно переселить около 600 тысяч человек. Поэтому при поддержке партии в следующем году на эти цели будет выделено финансирование из федерального бюджета. «Единая Россия» по-прежнему сохраняет большинство в парламентах всех уровней и имеет электоральную поддержку более 50% . И в этом немалая заслуга региональных отделений.

Андрей Турчак, и.о. секретаря Генсовета партии «Единая Россия»:

Они доказали свою эффективность в ходе целого ряда электоральных кампаний — 2017 года, выборов в Госдуму в 2016 году. Тонкие донастройки будут, но говорить о кадровых изменениях мы не можем и не должны. Партия в Иркутской области находится на пике формы, наша задача, чтобы этот пик формы сохранился к важным электоральным циклам — весне 2018 года и сентябрьским выборам, которые пройдут в Иркутской области.

Кроме того, Андрей Турчак отметил, что вектор партийной работы будет смещаться в сторону регионов. Так, например, планируется увеличить финансирование отделений в межвыборный период. Следующую встречу глава «единоросов» проведет в Салехарде, а итоги поездки по стране лягут в основу повестки 17 съезда «Единой России». Он пройдет в конце декабря в Москве.

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