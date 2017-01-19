Суд отказал доценту Петрову в восстановлении в ИГУ
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Суд отказал доценту Петрову в восстановлении в ИГУ

19.01.17

Кировский районный суд Иркутска отказал историку Алексею Петрову в восстановлении на работе. Сегодня утром после прений сторон было вынесено решение. Это уже второе судебное заседание по иску Петрова к Иркутскому государственному университету. Напомним, доцент ИГУ, кандидат политических наук, соавтор проекта «Прогулки по старому Иркутску» 16 ноября был уволен. Причиной стали результаты прокурорской проверки, проведенной в стенах учебного заведения. Непосредственным поводом послужил перенос лекций с одного числа на другое. Алексей Петров заявил о намерении подать апелляцию в областной суд.

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