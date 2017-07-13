Студентка из Конго поступила в ИГУ

Это Кэрен Хапик. Теперь — студентка Иркутского государственного университета. В приемную комиссию она сегодня пришла, чтобы узнать эту новость. Девушка приехала из Конго. Перед поступлением прошла годовое обучение на подготовительном факультете Международного института экономики и лингвистики. Говорит, самым сложным было освоить грамматику русского языка. Но к Иркутску уже привыкла и нашла друзей.



— Иркутск мне вообще очень интересен. Иногда, когда у меня свободное время я люблю гулять здесь с друзьями, смотреть что-нибудь. Или например поехать на море, купаться, — Кэрен Хапик, студентка ИГУ.



Кэрен поступила по направлению Министерства образования и науки Российской Федерации. Согласно программе, иностранные студенты зачисляются сразу после подачи документов. Плюс к этому девушка у себя на родине получила грант на обучение в России. Сколько в этом году будет иностранных студентов — в приемной комисии пока затрудняются сказать.



— Это процесс непредсказуемый, конечно, приоритет ИГУ — это страны Юго-Восточной Азии, прежде всего Китай, Южная Корея, Япония, Европа. И совсем немного из Африки. Все они поступают по направлению министерства образования и науки РФ. Мы ожидаем таких студентов, конечно же, — говорит Дмитрий Матвеев, ответственный секретарь центральной приемной комиссии ИГУ.



Между тем процесс приема документов в госуниверситете продолжается. Первое массовое зачисление пройдет 30 июля, в этой категории – абитуриенты, поступающие по особым правам, на целевые места, без вступительных испытаний. Сейчас уже подано более 10 500 заявлений от 4 000 поступающих.