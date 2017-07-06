Строительство жилого комплекса «Порт-Артур» возобновилось

Надежда получить ключи от своих квартир появилась у обманутых дольщиков жилого комплекса «Порт-Артур». На площадку зашел новый подрядчик, строительные работы возобновились. Первые блок-секции будут сданы уже в ноябре следующего года. Подробности расскажет Анастасия Цыганкова.

Здесь вновь кипит работа. Скандальная история жилого комплекса «Порт-Артур» тянется с 2014 года. Тогда стройка здесь была приостановлена. Годом позже застройщик начал процесс признания себя банкротом и оставил без квартир около двухсот человек. И вот теперь у людей появилась надежда получить ключи от своего жилья. 1 мая на площадку зашел новый застройщик — Иркутское региональное жилищное агенство.

Иван БИРЮКОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ИРКУТСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО АГЕНСТВА г. ИРКУТСКА:

«Мы с этим объектом незавершенного строительства знакомы давно. Большое время заняли именно юридические процедуры. Это первый в Российской Федерации случай, когда объект был передан от недобросовестного застройщика добросовестному принудительно, т.е. без согласия застройщика в рамках арбитражного суда по делу о банкротстве.»

Первым делом застройщик провел экспертизу. Дом не был законсервирован, пришлось усилить бетонную конструкцию. Сейчас объект пригоден для продолжения строительства. Уже в ноябре здесь будут стоять две 14 этажные блок-секции.

Светлана СВИРКИНА, МИНИСТР СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

«На сегодняшний день вкладываются средства уставного капитала. Хочу обратить внимание — это внебюджетные деньги, уже были такие вопросы. Почти 4 тысячи квадратных метров после. Это те квадратные метры, которые будут проданы и восстановятся уставной капитал ИРЖИ.»

Пока на площадке, которая ранее принадлежала строительной компании «УРСУС» идут работы, в отношении руководства фирмы идет судебное разбирательство. Что касается обманутых дольщиков, ключи от своих квартир они могут получить уже через год.