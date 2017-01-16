Стихийные горки в Приангарье проверят

В Иркутской области выявлено 133 естественные снежные горки, скатываясь с которых можно затормозить под колесами. В двух случаях так уже и случилось. Какие меры принимаются к тому, чтобы предотвратить другие подобные ЧП – об этом Татьяна Веретина.

С песко-соляной смесью, конечно, сильно не раскатаешься, но это только поначалу, потом смесь стирается. Председатель территориального общественного самоуправления Людмила Дубровина уверена: отвадить детей от этой горки на улице Онежской в Иркутске не получится. Их не испугал даже последний случай, когда десятилетний мальчик скатился прямо под колеса машины и получил серьезные травмы. Значит, предупреждать нужно водителей.

Вадим Котляр, начальник управления ЖКХ Октябрьского округа администрации Г. Иркутска

По планам мы написали обращение в комитет городского обустройства об установки знаков «Осторожно, дети» на данном участке дороги. И также, так как председатель ТОС, к нам обращается, чтобы установили еще знак ограничения скорости и лежачий полицейский. Также будем обращаться в комитет городского обустройства, чтобы установили.

Рейды по дворам Октябрьского округа сотрудники администрации проводят регулярно. Точно такая же работа проводится со стороны ГИБДД. С начала зимы в Иркутске и Иркутском районе обнаружено 30 стихийных горок.

Иван Добровольский, старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела ГИБДД УМВД России по г. Иркутску

Экипажами госавтоинспекции во время патрулирования выявляются такие горки, которые несут опасность для детей. То есть это горки, которые выводят на проезжую часть, на парковочные места, то есть это те места, где могут появиться автомобили. Применяются меры к их ликвидации. Как правило, посыпаются песко-гравийной смесью.

Проверки идут и в других городах области. В том числе, в Усть-Илимске. Там сотрудники ГИБДД, если ребенок не обращает внимание на предупреждение, проводят беседу с родителями. Всего же по области с начала зимы выявлено 133 горки. В ста двадцати случаях меры приняты. Что, впрочем, не означает, что с этих горок больше не будут кататься.