Стипендии мэра — лучшим студентам

Лучшие студенты Иркутска получили стипендии мэра. В этом году награжденных 43. Глава города Дмитрий Бердников лично поздравил каждого и вручил памятные подарки. В ответ студенты подарили градоначальнику зачетную книжку. В Иркутске традиция награждать лучших студентов существует с 1998 года. Стипендии мэра получают учащиеся вузов, техникумов и колледжей. Все они проявили себя в научно-технической и творческой деятельности, добились высоких результатов в учебе.

Дмитрий Бердников, мэр г. Иркутска

Сегодня самые активные, самые лучшие уже доказали, став стипендиатами, что они могут быть лидерами. Только лидер, настоящий лидер может вести за собой людей, строить жизнь, строить бизнес, строитель социальную сферу. Это очень важно, поэтому становитесь лидерами. В ваших руках будущее нашего города.

В этом году среди награжденных студенты девяти вузов и 24-х средне-специальных учебных заведений. Размер стипендии составляет 15 тысяч рублей.