Создается первый в Иркутске мемориал памяти жертв политических репрессий

В Иркутске в этом году будет установлен первый в городе мемориал памяти жертв политических репрессий. Открытие должно состояться в октябре и будет приурочено к столетней годовщине революции. Где будет установлен монумент, расскажет Анастасия Бурлакова.

Все лица одинаковые. Нет различий возрастных, половых, национальных. Все в одной клетке. Макет памятника жертвам политических репрессий скульптор Лев Сериков создал под впечатлением от «Колымских рассказов» Варлама Шаламова, где описана жизнь заключенных ГУЛАГа.

Лев Сериков, скульптор

Я не мог себя удержать. Потому что на самом деле, меня настолько поразило, что я не припомню за 50 лет своего творческого пути, чтобы меня еще какая-то вещь также напрягла. Поэтому я тут же взял, и сделал. После прочтения.

Бронзовый памятник жертвам политических репрессий, выражающий муки людей, будет высотой 5 метров, весом около 3 тонн. Проект прошёл 5 архитектурно-художественных советов, где вносились поправки. Но судьба монумента была под вопросом до заседания Общественной палаты. Состоялось голосование, большинство членов палаты выступило за то, чтобы памятнику в Иркутске быть. Тогда же было определено и месторасположение – аллея Лисихинского парка. По мнению председателя общества реабилитированных Иркутской области Сергея Даутова, место символичное. С одной стороны – захоронения погибших в госпиталях после войны, с другой стороны – церковь. Сегодня в Иркутске проживает около 3000 реабилитированных жертв политических репрессий.

Сергей Даутов, председатель общества реабилитированных Иркутской области

Памятник зародился для того, чтобы увековечить память тех погибших, расстрелянных. Чтобы молодежь обязательно знала. Вот когда мы выставляли макет на этом месте, на Лисихе, молодежь, и все подходили и спрашивали – что это. В момент, когда будет памятник, каждый задастся вопросом, что это.

Сейчас идет сбор средств. Всего на обустройство мемориала необходимо 6 миллионов рублей. Открытие намечено на октябрь 2017 года.