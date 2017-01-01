Событие года: презентация МС-21

«Это было круто!» — реплику премьер-министра страны ещё долго цитировали средства массовой информации. Так Дмитрий Медведев передал свои впечатления от презентации нового российского лайнера МС-21, которая прошла в июне в Иркутске. Для чего по случаю был построен специальный ангар, в котором оборудован зал на тысячу мест. Сегодня МС-21 – один из современных пассажирских лайнеров в мире. Вместимость – в зависимости от модификации – от 130 до 211 человек. У лайнера самый широкий фюзеляж в классе, он на 40% состоит из композитных материалов. Что не только позволяет улучшить аэродинамику, но и существенно снизить массу. Самолет способен развивать скорость до восьмисот семидесяти километров в час. Среднемагистральный самолет иркутской сборки должен прийти на смену Ту-154, которым летало несколько поколений жителей страны.

Дмитрий Медведев, председатель Правительства РФ

Это огромная победа авиастроителей, победа корпорации «Иркут», наших ученых, наших конструкторов, наших инженеров, работников. Вашими руками, конечно, при определенной поддержке государства, создается современное российское авиастроение, которое двигает вперед нашу страну, нашу экономику.

В конце года прошли частотные испытания лайнера. В них приняли участие специалисты Центрального аэродинамического института имени Жуковского. Главная цель испытаний – исключить возможность возникновения опасных колебаний конструкции во время полёта. Специальное оборудование, которое управляется компьютером, проверяет основные элементы планера – крылья, фюзеляж, оперение. Первый раз МС-21 поднимется в небо в начале 2017 года. А уже в 2018 году начнется поставка пассажирского лайнера заказчикам. Сформирован пакет заказов – 175 самолётов.