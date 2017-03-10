Служебная собака по кличке Чак представлена к награде за поимку преступника
Область Происшествие

Служебная собака по кличке Чак представлена к награде за поимку преступника

10.03.17

Служебно-розыскная собака по кличке Чак помогла оперативникам установить подозреваемого в поджоге дома в Боханском районе. Подозреваемый в совершении преступления не признавал свою вину, а у полицейских были только косвенные улики. Подтвердить подозрения  помог Чак. Он провёл оперативников от дома пострадавшей к дому подозреваемого. В результате последний сознался в содеянном. За прошлый год четвероногий полицейский помог раскрыть 10 преступлений.

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