Служебная собака по кличке Чак представлена к награде за поимку преступника

Служебная собака по кличке Чак представлена к награде за поимку преступника10.03.17
Служебно-розыскная собака по кличке Чак помогла оперативникам установить подозреваемого в поджоге дома в Боханском районе. Подозреваемый в совершении преступления не признавал свою вину, а у полицейских были только косвенные улики. Подтвердить подозрения помог Чак. Он провёл оперативников от дома пострадавшей к дому подозреваемого. В результате последний сознался в содеянном. За прошлый год четвероногий полицейский помог раскрыть 10 преступлений.
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