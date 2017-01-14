Система «Безопасный город» теперь и в Братске

В Братске начала работу система «Безопасный город». 35 видеокамер объединены в сеть. Они установлены в самых посещаемых местах, а также в тех районах, где отмечается неблагоприятная криминогенная обстановка. Изображения высокой четкости поступают в режиме реального времени на широкоформатный экран. При этом видео становится доступным всем структурам, которые отвечают за порядок в городе. Это охранное агентство и единая дежурная диспетчерская служба.

Олег Духовников, зам. начальника полиции по охране общественного порядка МВД России «Братское»

Установлено пока на территории города 35 камер. Данная система выведена как в ЕДДС администрации города Братска, так и в дежурную часть. Данные камеры нам будут очень помогать в работе. С их помощью будем отслеживать мероприятия, проходящие на территории города. Можем искать пропавших людей, раскрывать различного рода преступления.

Также видео готовы предоставить службе ДПС. Оно может понадобиться при разборе спорных ситуаций на дорогах. По программе «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Иркутской области» в ближайшие два года в Братске будут установлены еще около двухсот таких камер.