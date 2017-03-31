Середина Земли 30.03.2017

Иркутск

— Наследие под штукатуркой. В знаменитом «Доме со львами» в Иркутске обнаружили потолочную роспись

— «Футбольный вездеход». Фанаты Иркутска получили первые паспорта болельщиков ФИФА

Чита

— Рабочие вопросы. Мэр Маньчжурии встретилась с губернатором Забайкалья

— Фильмы, клипы и не только. В Чите проходит фестиваль экранного творчества

Бурятия

— Это были танцы. В Улан-Удэ прошел первый вог-баттл

Монголия

— Учиться смолоду. Инженеров для монгольских предприятий будут готовить с восьмилетнего возраста

-КИТАЙ

— Книги — в массы. В Китае работает государственная программа по организации доступности чтения

— Русская школа. В Пекине открылась выставка китайского художника, учившегося у русских мастеров