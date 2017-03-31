Середина Земли 30.03.2017
Середина земли

Середина Земли 30.03.2017

31.03.17

Иркутск
—  Наследие под штукатуркой. В знаменитом «Доме со львами» в Иркутске обнаружили потолочную роспись
— «Футбольный вездеход». Фанаты Иркутска получили первые паспорта болельщиков ФИФА

Чита
— Рабочие вопросы. Мэр Маньчжурии встретилась с губернатором Забайкалья
— Фильмы, клипы и не только. В Чите проходит фестиваль экранного творчества

Бурятия
— Это были танцы. В Улан-Удэ прошел первый вог-баттл

Монголия
— Учиться смолоду. Инженеров для монгольских предприятий будут готовить с восьмилетнего возраста

-КИТАЙ

— Книги — в массы. В Китае работает государственная программа по организации доступности чтения
— Русская школа. В Пекине открылась выставка китайского художника, учившегося у русских мастеров

международная программа середина земли

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