Середина земли

Середина земли 3.05.2017

10.05.17

— Главный праздник — в столице Забайкалья прошла репетиция парада ко Дню Победы;
— «Зеленая весна». Экологический субботник состоялся в Чите;
— Огненная ночь в Черемушках Прибайкальского района Бурятии. Половины прибрежного села у озера Котокель больше не существует;
— Не остаются в стороне. Жители Бурятии начали сбор материальной помощи для оставшихся без крова жителей села Черемушки;
— Заглянуть в будущее. В Пекине началась Глобальная конференция мобильного интернета;
— На шаг впереди конкурентов. AliExpress запускает доставку товаров в Россию за один день.

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