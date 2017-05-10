Середина земли 3.05.2017

— Главный праздник — в столице Забайкалья прошла репетиция парада ко Дню Победы;

— «Зеленая весна». Экологический субботник состоялся в Чите;

— Огненная ночь в Черемушках Прибайкальского района Бурятии. Половины прибрежного села у озера Котокель больше не существует;

— Не остаются в стороне. Жители Бурятии начали сбор материальной помощи для оставшихся без крова жителей села Черемушки;

— Заглянуть в будущее. В Пекине началась Глобальная конференция мобильного интернета;

— На шаг впереди конкурентов. AliExpress запускает доставку товаров в Россию за один день.