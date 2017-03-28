Середина Земли 28.03.2017

Середина Земли 28.03.201728.03.17
«Огонь, вода и медные трубы». В Улан-Удэ выбрали учителя года. Какие испытания пришлось пройти претендентам?
Показы мод и чаепития в книжных лавках. Магазины книг Поднебесной меняют формат.
Они возвращаются. Монголия снова станет центром проведения мирового телешоу.
Самые интересные новости Забайкалья, Бурятии, Монголии и Китая. Смотрите по будням в 18:20 на АИСТе!
No Comments so farJump into a conversation
No Comments Yet!You can be the one to start a conversation.