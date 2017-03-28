Середина Земли 28.03.2017
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Середина Земли 28.03.2017

28.03.17

«Огонь, вода и медные трубы». В Улан-Удэ выбрали учителя года. Какие испытания пришлось пройти претендентам?

Показы мод и чаепития в книжных лавках. Магазины книг Поднебесной меняют формат.

Они возвращаются.  Монголия снова станет центром проведения мирового телешоу.

Самые интересные новости Забайкалья, Бурятии, Монголии и Китая. Смотрите по будням в 18:20 на АИСТе!

международная программа середина земли

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