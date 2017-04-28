Середина земли 27.04.2017

— Эстафета добровольчества — в Чите проходит традиционный межрегиональный слет волонтеров;

— На одном языке. Делегация ЗабГУ вернулась с научно-практической конференции « Русский язык в современном Китае»;

— Поговорили о наболевшем. В Бурятии побывал министр транспорта России Максим Соколов;

— Увековечить буквы в камне. В Улан-Удэ может появиться памятник бурятскому алфавиту;

— Царица наук. В 15 сомонах Монголии прошли школьные олимпиады по математике;

— Флагман флота. Китай спустил на воду первый самостоятельно построенный авианосец;

— Технология легенд. В Китае прошёл первый Конкурс Визуального Искусства.