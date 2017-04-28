Середина земли 27.04.2017

Середина земли 27.04.201728.04.17
— Эстафета добровольчества — в Чите проходит традиционный межрегиональный слет волонтеров;
— На одном языке. Делегация ЗабГУ вернулась с научно-практической конференции « Русский язык в современном Китае»;
— Поговорили о наболевшем. В Бурятии побывал министр транспорта России Максим Соколов;
— Увековечить буквы в камне. В Улан-Удэ может появиться памятник бурятскому алфавиту;
— Царица наук. В 15 сомонах Монголии прошли школьные олимпиады по математике;
— Флагман флота. Китай спустил на воду первый самостоятельно построенный авианосец;
— Технология легенд. В Китае прошёл первый Конкурс Визуального Искусства.
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