Середина земли

Середина земли 26.04.2017

27.04.17

— 51 миллион рублей на ремонт площади Ленина. Что именно изменится в «лице» города и как на эту тему высказались общественники;
— Путь к мечте. Отчетный концерт образцового ансамбля танца «Росинки Забайкалья» состоялся в Чите;
— Медицинские отходы, пластмасса и оргтехника. В Бурятии решают проблему утилизации промышленного и бытового мусора;
— Улан-Удэ присоединился к международной акции «тест по истории ВОВ». Смогли ли горожане ответить на непростые вопросы?
— Начался очередной тур фестиваля Universe Best songs-2017;
— Панды получили имена.  Маленьких обитателей Центра защиты гигантских панд в Шанхае назвали Юэ Юэ и Бан Бан;
— Продавай мечты. В Пекине на 3 дня открылся Кинорынок-2017

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