Середина земли

Середина Земли 25.04.2017

26.04.17

— Полмиллиона марок – у читинского филателиста.Как собирается редкая коллекция;
— Охранять природу, значит любить Родину – в Чите прошла экологическая игра;
— Работа на износ или бомба замедленного действия. В Улан-Удэ водопровод и система канализации нуждаются в капитальном ремонте;
— От Верхнеудинска до Улан-Удэ! Неизвестные исторические факты о любимой столице попали в новую летопись города.

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