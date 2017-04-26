Середина Земли 25.04.2017

— Полмиллиона марок – у читинского филателиста.Как собирается редкая коллекция;

— Охранять природу, значит любить Родину – в Чите прошла экологическая игра;

— Работа на износ или бомба замедленного действия. В Улан-Удэ водопровод и система канализации нуждаются в капитальном ремонте;

— От Верхнеудинска до Улан-Удэ! Неизвестные исторические факты о любимой столице попали в новую летопись города.