Середина Земли 25.04.2017

Середина Земли 25.04.201726.04.17
— Полмиллиона марок – у читинского филателиста.Как собирается редкая коллекция;
— Охранять природу, значит любить Родину – в Чите прошла экологическая игра;
— Работа на износ или бомба замедленного действия. В Улан-Удэ водопровод и система канализации нуждаются в капитальном ремонте;
— От Верхнеудинска до Улан-Удэ! Неизвестные исторические факты о любимой столице попали в новую летопись города.
No Comments so farJump into a conversation
No Comments Yet!You can be the one to start a conversation.