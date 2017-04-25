Середина земли 24.04.2017

Местное самоуправление – как работает на деле?В Забайкальской сельской глубинке , в частности;

— «Юность комсомольская моя» — в Чите прошёл конкурс ветеранских хоровых коллективов;

— Выгодный субботник. В Бурятии участники коммунальных акций не только убирают мусор, но и зарабатывают на этом деньги!

— Скоростной призыв. Улан-удэнские байкеры пропагандируют донорство;

— И отдых, и тренировка. Сотрудники полиции Монголии провели соревнования по трем видам спорта;

— Герой своего времени. Монгольский офицер спас троих маленьких детей, провалившихся под лед;

— Аграрная кооперация вдоль Шелкового пути. В провинции Шэньси на базе демонстрационной площадки «Янлин» взяли курс на международные обмены.