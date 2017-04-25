Середина земли 24.04.2017

Середина земли 24.04.201725.04.17
Местное самоуправление – как работает на деле?В Забайкальской сельской глубинке , в частности;
— «Юность комсомольская моя» — в Чите прошёл конкурс ветеранских хоровых коллективов;
— Выгодный субботник. В Бурятии участники коммунальных акций не только убирают мусор, но и зарабатывают на этом деньги!
— Скоростной призыв. Улан-удэнские байкеры пропагандируют донорство;
— И отдых, и тренировка. Сотрудники полиции Монголии провели соревнования по трем видам спорта;
— Герой своего времени. Монгольский офицер спас троих маленьких детей, провалившихся под лед;
— Аграрная кооперация вдоль Шелкового пути. В провинции Шэньси на базе демонстрационной площадки «Янлин» взяли курс на международные обмены.
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