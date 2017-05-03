Середина Земли 2.05.2017

Символ дня Победы — в Чите стартовала акция «георгиевская ленточка»;

— «Красивое и современное». В музейно-выставочном центре открылась выставка рукоделия;

— Трудовым мигрантам помогут. В столице прошла ярмарка «Улан-Удэ — наш родной ром»;

— Скульптуры из кедра. В Национальном музее Бурятии открылась выставка работ ламы и художника Санжи Цыбикова;

— Двигатели производства. Наградили 100 лучших Монгольских национальных предприятий;

— Три тысячи грантов на шелковый путь. Правительство Китая запускает новую программу поддержки иностранных студентов;

— «Рожденный в Китае». Компания DisneyNature выпустила фильм, рассказывающий о жизни семейств панды.