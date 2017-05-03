Середина Земли 2.05.2017

Середина Земли 2.05.201703.05.17
Символ дня Победы — в Чите стартовала акция «георгиевская ленточка»;
— «Красивое и современное». В музейно-выставочном центре открылась выставка рукоделия;
— Трудовым мигрантам помогут. В столице прошла ярмарка «Улан-Удэ — наш родной ром»;
— Скульптуры из кедра. В Национальном музее Бурятии открылась выставка работ ламы и художника Санжи Цыбикова;
— Двигатели производства. Наградили 100 лучших Монгольских национальных предприятий;
— Три тысячи грантов на шелковый путь. Правительство Китая запускает новую программу поддержки иностранных студентов;
— «Рожденный в Китае». Компания DisneyNature выпустила фильм, рассказывающий о жизни семейств панды.
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