Середина Земли 19.05.2017

Быть или не быть краснокаменскому руднику № 6? Проблема выходит за границы одного региона;

— Выделить лучших и обменяться опытом. В Забайкалье стартовал второй этап проекта «Успешная школа — успешное будущее»;

— 100 дней работы. Какие вопросы удалось решить временно исполняющему обязанности главы Бурятии Алексею Цыденову, а какие ПОКА остались без ответа?

— Интеллект на шарнирах. В Китае открылся саммит робототехники;

— Музейный сезон. Комплекс «Гугун» в эти дни принимает две уникальные выставки.