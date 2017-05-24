Середина Земли 19.05.2017

Быть или не быть краснокаменскому руднику № 6? Проблема выходит за границы одного региона;
— Выделить лучших и обменяться опытом. В Забайкалье стартовал второй этап проекта «Успешная школа — успешное будущее»;
— 100 дней работы. Какие вопросы удалось решить временно исполняющему обязанности главы Бурятии Алексею Цыденову, а какие ПОКА остались без ответа?
— Интеллект на шарнирах. В Китае открылся саммит робототехники;
— Музейный сезон. Комплекс «Гугун» в эти дни принимает две уникальные выставки.
Быть или не быть краснокаменскому руднику № 6? Проблема выходит за границы одного региона;
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