Середина земли 19.04.2017

Середина земли 19.04.201719.04.17
— Взаимовыгодное сотрудничество – завершился рабочий визит делегации правительства Забайкальского края в Китай;
— Весеннее половодье. В пригороде Улан-Удэ под угрозой затопления оказался целый поселок;
— Всероссийский успех. Школьница из Бурятии стала призером олимпиады по английскому языку;
— Монголы будут платить налоги по-новому. Что изменилось в законодательстве?
— Рассказать о важном. В Монголии устроили экологическую экскурсию для школьников;
— Космическая программа КНР. Китай успешно запустил телекоммуникационный спутник «Шицзянь-13» ;
— От «селфи» к самовыражению. Китайская компания Huawei и лондонская галерея Saachi организовали совместную выставку;
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