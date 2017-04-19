Середина земли 19.04.2017

— Взаимовыгодное сотрудничество – завершился рабочий визит делегации правительства Забайкальского края в Китай;

— Весеннее половодье. В пригороде Улан-Удэ под угрозой затопления оказался целый поселок;

— Всероссийский успех. Школьница из Бурятии стала призером олимпиады по английскому языку;

— Монголы будут платить налоги по-новому. Что изменилось в законодательстве?

— Рассказать о важном. В Монголии устроили экологическую экскурсию для школьников;

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— От «селфи» к самовыражению. Китайская компания Huawei и лондонская галерея Saachi организовали совместную выставку;