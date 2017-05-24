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Середина земли 18.05.2017

24.05.17

Красота спасет мир. В Музейно-выставочном центре открылась вторая Забайкальская Биеннале современного искусства;
— Экскурсия в детство. Народный артист Юрий Соломин посетил школу, в которой учился;
— С видом на небо. В улан-удэнской пятиэтажке после капремонта обвалился потолок;
— В столице Бурятии звучат сигналы финального этапа школьной зарницы;
— Форум «Пояса и пути». Итоги первого форума международного сотрудничества Си Цзиньпин подвел на пресс-конференции;
— Китайский как родной. Имя Давида Колосова стало известным в Китае после конкурса «Китайский язык — это мост».

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