Середина земли 18.05.2017

Красота спасет мир. В Музейно-выставочном центре открылась вторая Забайкальская Биеннале современного искусства;

— Экскурсия в детство. Народный артист Юрий Соломин посетил школу, в которой учился;

— С видом на небо. В улан-удэнской пятиэтажке после капремонта обвалился потолок;

— В столице Бурятии звучат сигналы финального этапа школьной зарницы;

— Форум «Пояса и пути». Итоги первого форума международного сотрудничества Си Цзиньпин подвел на пресс-конференции;

— Китайский как родной. Имя Давида Колосова стало известным в Китае после конкурса «Китайский язык — это мост».