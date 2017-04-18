Середина земли 18.04.2017

— Человек, живущий странствиями – Забайкальский край посетил всемирно известный путешественник;

— Бесконтрольная закупка. В столице Бурятии ловили торговцев, сбывающих дрова в неположенном месте;

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— Заработать на кров. Сколько стоит новая квартира в монгольской столице?

— Поколение ШОС. В штаб-квартире организации провели интерактивную игру для школьников;

— Фестиваль водных брызг. Жители автономии в Китае отмечают Новый год по дайскому календарю;