Середина земли 18.04.2017

Середина земли 18.04.201718.04.17
— Человек, живущий странствиями – Забайкальский край посетил всемирно известный путешественник;
— Бесконтрольная закупка. В столице Бурятии ловили торговцев, сбывающих дрова в неположенном месте;
— Кто в доме хозяин? В Улан-Удэ проверили, кто живет в муниципальном жилье;
— Заработать на кров. Сколько стоит новая квартира в монгольской столице?
— Поколение ШОС. В штаб-квартире организации провели интерактивную игру для школьников;
— Фестиваль водных брызг. Жители автономии в Китае отмечают Новый год по дайскому календарю;
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