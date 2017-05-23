Область Общество Середина земли

Середина земли 17.05.2017

23.05.17

— Сорок лет спустя. В Читу на гастроли прибыла труппа Малого театра во главе с легендарным Юрием Соломиным;
— Спортивный праздник в селе. В Угдане прошел турнир по вольной борьбе;
— Ми-ми-мишка ходит по улицам Улан-Удэ. Как косолапый оказался в столице и что ему угрожало?
— Международное признание. Ансамбль из Улан-Удэ стал победителем мирового танцевального конкурса;
— В Улан-Баторе открыт памятник «Большой тройке»: Сталину, Рузвельту и Черчиллю;
— Великий чайный путь. Китай нацелен на возрождение древнего торгового маршрута;
— Форум «Пояса и пути». В пригороде Пекина прошел круглый стол лидеров стран-участниц китайской инициативы.

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