Середина земли 17.05.2017

— Сорок лет спустя. В Читу на гастроли прибыла труппа Малого театра во главе с легендарным Юрием Соломиным;

— Спортивный праздник в селе. В Угдане прошел турнир по вольной борьбе;

— Ми-ми-мишка ходит по улицам Улан-Удэ. Как косолапый оказался в столице и что ему угрожало?

— Международное признание. Ансамбль из Улан-Удэ стал победителем мирового танцевального конкурса;

— В Улан-Баторе открыт памятник «Большой тройке»: Сталину, Рузвельту и Черчиллю;

— Великий чайный путь. Китай нацелен на возрождение древнего торгового маршрута;

— Форум «Пояса и пути». В пригороде Пекина прошел круглый стол лидеров стран-участниц китайской инициативы.