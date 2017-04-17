Середина земли 17.04.2017

— Географфити. Забайкалье присоединяется к акции Русского географического общества;

— Война за территорию. Жители многоэтажки в Улан-Удэ возмущены строительством гаражей возле своего дома;

— Танцор бурятского театра оперы и балета удостоен чести выступить с именитыми мастерами в проекте «Балет большого города»;

— После долгих обсуждений в Монголии был утвержден закон об оффшорных счетах;

— На проведение праздника «Наадам» планируется выделить более 2 млрд. тугриков;

— Скачай меня полностью. Китай выходит в лидеры по созданию мобильных приложений;

— Очарование итальянского романтизма. В Пекине состоялась премьера оперы «Лючия де Ламмермур»;