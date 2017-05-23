Иркутск Область Середина земли

Середина земли 16.05.2017

23.05.17

— Опасность рядом. Клещи все чаще заставляют читинцев обращаться за медицинской помощью;
— Жизнь — сцене. Столетие актера Николая Забелина отметило театральное сообщество Забайкалья;
— Лучшие среди рекламщиков! Бурятские студенты стали первыми на всероссийском конкурсе «ЯРПИАР»;
— Внимание — дети! Дошкольники Улан-Батора проверили свои знания дорожного движения;
— Большой железнодорожный путь. В одной из китайских провинций к 2025 году планируется строительство новых железных маршрутов;
— Технология в союзе с историей. В Поднебесной «оцифрован» Буддийский монастырь.

No Comments so far

Jump into a conversation

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Your data will be safe!Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person.