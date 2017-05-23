Середина земли 16.05.2017

— Опасность рядом. Клещи все чаще заставляют читинцев обращаться за медицинской помощью;

— Жизнь — сцене. Столетие актера Николая Забелина отметило театральное сообщество Забайкалья;

— Лучшие среди рекламщиков! Бурятские студенты стали первыми на всероссийском конкурсе «ЯРПИАР»;

— Внимание — дети! Дошкольники Улан-Батора проверили свои знания дорожного движения;

— Большой железнодорожный путь. В одной из китайских провинций к 2025 году планируется строительство новых железных маршрутов;

— Технология в союзе с историей. В Поднебесной «оцифрован» Буддийский монастырь.