Середина земли

Середина земли 14.04.2017

17.04.17

Бульдозеры и грейдеры с исправной гидравликой. Забайкальский Гостехнадзор проверяет дорожно-строительную технику;
— «Бэби-бум» в читинском зоопарке. Кто стал родителями, каких малышей буквально принес аист?
— Обещанного 11 лет ждут. Сирота из Бурятии не может получить ОБЕЩАННОЕ ЗАКОНОМ жилье;
— Танцуют все! В Улан-Удэ прошел хореографический конкурс среди дошколят;
— В учебном центре Таван Толгой во время учений произошел взрыв, в результате которого погибли двое военнослужащих;
— В Монголии более полутора тысяч безработных получат долгожданные места;
— Реалити-панды. Сотрудникам китайского заповедника удалось заснять жизнь двух панд — мамы и ребенка;
— Седьмой международный. В Пекине готовятся к награждению премией «Тяньтань» за достижения в области кинематографии;

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