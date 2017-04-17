Середина земли 14.04.2017

Бульдозеры и грейдеры с исправной гидравликой. Забайкальский Гостехнадзор проверяет дорожно-строительную технику;

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