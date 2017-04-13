Середина земли 13.04.2017

— Ситуация стабильна. О том, что делается для предотвращения пожаров в Забайкальском крае, рассказали в Единой диспетчерской службе;

— Грязные фасады, свалки и…. реклама. В Улан-Удэ «взялись» за тех, кто портит внешний облик города;

— Житель Бурятии за год съедает около 60 кг мяса.А что продают улан-удэнцам в крупнейших торговых сетях, и соответствует ли продукция ГОСТу?Проверим

— Одна хорошо, а две лучше. Жителям Улан-Батора не хватает автобусных остановок;

— История в искусстве. В арт-галерее «Тайкан Спейс» изучают исторические факты, которые повлияли на современных китайских художников

— Свежее решение. 12-летний китайский изобретатель создал инновационный очиститель воздуха