Середина земли 12.02.2017

Середина земли 12.02.201712.04.17
На землю спустя полгода. Читинский космонавт Сергей Рыжиков вернулся домой в составе международного экипажа;
— Любовь к миру. В читинском музее проходит выставка «Эхо Войны»;
-Более тысячи улан-удэнцев проверили свою грамотность . Кто получил двойку на «тотальном диктанте»?
— С раннего утра. Госструктуры Монголии переходят на новый режим работы;
— В 2018 году Монголия станет местом проведения Азиатской министерской конференции по снижению рисков бедствий;
— «Новая реальность» в искусстве. В Пекине открылась выставка, посвящённая возрастающей роли Китая на фоне глобализации;
— Весенний чай. В провинции Гуйчжоу заканчивается сбор первых в этом году чайных листьев;
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