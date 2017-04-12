Середина земли 12.02.2017

На землю спустя полгода. Читинский космонавт Сергей Рыжиков вернулся домой в составе международного экипажа;

— Любовь к миру. В читинском музее проходит выставка «Эхо Войны»;

-Более тысячи улан-удэнцев проверили свою грамотность . Кто получил двойку на «тотальном диктанте»?

— С раннего утра. Госструктуры Монголии переходят на новый режим работы;

— В 2018 году Монголия станет местом проведения Азиатской министерской конференции по снижению рисков бедствий;

— «Новая реальность» в искусстве. В Пекине открылась выставка, посвящённая возрастающей роли Китая на фоне глобализации;

— Весенний чай. В провинции Гуйчжоу заканчивается сбор первых в этом году чайных листьев;