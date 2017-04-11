Середина Земли 11.04.2017

Середина Земли 11.04.201711.04.17
— Весна пришла, клещам дорога. Читинцев продолжают кусать вредные насекомые. Есть ли заражения?
— Полезная привычка. В Читинской школе открылся зал кинезиотерапии;
— В Бурятии около полутора тысяч детей воспитываются в неблагополучных семьях. Есть ли шанс выйти из трудной жизненной ситуации?
— «Исчезающая красота». в Улан-Удэ открылась фотовыставка, посвященная краснокнижным животным;
— За заслуги перед дорогой. Семи железнодорожникам Улан-Батора подарили монгольские юрты;
— Быстрее всех. Монголка завоевала «золото» международного марафона «Гунсан-2017»;
— «Это Китай». Россияне увидят документальный сериал о Поднебесной;
— Зеленая энергия. В городе Далянь запустили десять экологически чистых энергопроектов;
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