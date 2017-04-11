Середина земли 10.04.2017

Середина земли 10.04.201711.04.17
Как победить инфекции. Ведущих врачей России собрала Чита на научно-практическую конференцию;
— Выписался из больницы и умер ! Не досмотрели врачи или стечение обстоятельств-подробности резонансной истории;
— КВН в угольном разрезе. Технологи и инженеры, белазисты и взрывники — о чем шутят?
— В Улан-Баторе развитие начнется с новых мостов;
— В Китай на работу. В КНР вступил в силу новый механизм оформления разрешений на трудоустройство для иностранцев;
— «Водяной дракон». В Китае продолжаются испытания новейшего самолета-амфибии;
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