Середина земли

Середина земли 10.04.2017

11.04.17

Как победить инфекции. Ведущих врачей России собрала Чита на научно-практическую конференцию;
— Выписался из больницы и умер ! Не досмотрели врачи или стечение обстоятельств-подробности резонансной истории;
— КВН в угольном разрезе. Технологи и инженеры, белазисты и взрывники — о чем шутят?
— В Улан-Баторе развитие начнется с новых мостов;
— В Китай на работу. В КНР вступил в силу новый механизм оформления разрешений на трудоустройство для иностранцев;
— «Водяной дракон». В Китае продолжаются испытания новейшего самолета-амфибии;

No Comments so far

Jump into a conversation

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Your data will be safe!Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person.