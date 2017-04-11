Середина земли 10.04.2017

Как победить инфекции. Ведущих врачей России собрала Чита на научно-практическую конференцию;

— Выписался из больницы и умер ! Не досмотрели врачи или стечение обстоятельств-подробности резонансной истории;

— КВН в угольном разрезе. Технологи и инженеры, белазисты и взрывники — о чем шутят?

— В Улан-Баторе развитие начнется с новых мостов;

— В Китай на работу. В КНР вступил в силу новый механизм оформления разрешений на трудоустройство для иностранцев;

— «Водяной дракон». В Китае продолжаются испытания новейшего самолета-амфибии;