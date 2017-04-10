Середина земли 07.04.2017

Ремонт вместо денег. Что нового в законе об ОСАГО, и какие изменения вступили в силу с 1 апреля;

— Работать по-новому. Минтруд предлагает легализовать профессию сиделок;

— Умная школа. Новый образовательный проект стартует в Монголии;

— Поэтический флэшмоб. Три тысячи монгольских школьников одновременно читали стихотворение;

— Много не бывает. Объем российско-китайского товарооборота увеличился более чем на десять процентов;

— Смог на дрожжах. Ученые Пекинского университета оценивают качество воздуха с помощью одноклеточных грибов;