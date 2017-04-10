Середина земли 07.04.2017

Середина земли 07.04.201710.04.17
Ремонт вместо денег. Что нового в законе об ОСАГО, и какие изменения вступили в силу с 1 апреля;
— Работать по-новому. Минтруд предлагает легализовать профессию сиделок;
— Умная школа. Новый образовательный проект стартует в Монголии;
— Поэтический флэшмоб. Три тысячи монгольских школьников одновременно читали стихотворение;
— Много не бывает. Объем российско-китайского товарооборота увеличился более чем на десять процентов;
— Смог на дрожжах. Ученые Пекинского университета оценивают качество воздуха с помощью одноклеточных грибов;
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