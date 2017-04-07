Середина земли 06.04.2017

Середина земли 06.04.201707.04.17
Тотальный диктант. Открытый урок грамматики пройдет в Чите 8 апреля;
— В Бурятии обнаружены семена вредоносного сорняка. Что важно знать садоводам и дачникам?
— Наследие, собранное по крупицам. В Улан-Удэ открылся первый частный музей;
— Дискутировать по правилам. Ученики российско-монгольской школы соревнуются в науке публичного спора;
— В Монголии выбран лучший комедийный актер. Кто получил признание?
— Полный учёт! В Пекинском «Запретном городе» экспонаты музейной коллекции пересчитывали семь лет;
— Здоровье вскладчину. Жители Шанхая пользуются услугами семейный врачей чтобы сэкономить время и деньги;
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