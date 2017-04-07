Середина земли 06.04.2017

Тотальный диктант. Открытый урок грамматики пройдет в Чите 8 апреля;

— В Бурятии обнаружены семена вредоносного сорняка. Что важно знать садоводам и дачникам?

— Наследие, собранное по крупицам. В Улан-Удэ открылся первый частный музей;

— Дискутировать по правилам. Ученики российско-монгольской школы соревнуются в науке публичного спора;

— В Монголии выбран лучший комедийный актер. Кто получил признание?

— Полный учёт! В Пекинском «Запретном городе» экспонаты музейной коллекции пересчитывали семь лет;

— Здоровье вскладчину. Жители Шанхая пользуются услугами семейный врачей чтобы сэкономить время и деньги;