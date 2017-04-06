Середина земли 05.04.2017

— Творческое наследие живописцев. В музейно-выставочном центре начала работу выставка «Юбилеи: Четыре таланта».

— Быть или не быть новым гидроэлектростанциям на притоках Селенги? В Улан-Удэ общественность сказала свое слово о строительстве монгольских ГЭС.

— Вместо микрофона — ракетки! Журналисты столицы Бурятии сошлись в спортивном споре.

— В Улан-Баторе состоится самая крупная в Азиатско-Тихоокеанском регионе конференция.

— В Лондоне готовится ежегодный “Форум развития”, в числе участников — монголы, проживающие за рубежом.

— «Контейнерная» архитектура.Или как офисы из дешевого вторсырья в Китае становятся подспорьем для начинающих бизнесменов.

— Город фестивалей. В китайской провинции Чжэцзян песни и танцы посвящаются… шелкопряду.