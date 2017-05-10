Середина земли

Середина земли 04.05.2017

10.05.17

Загадки старинного здания. История особняка по улице Анохина в Чите ;
— Ни себе ни людям. Забрали ключи от выделенных государством домов, но жить в них не собираются. Кто задерживает очередь на получение квартир для сирот?
— В Улан-Удэ состоялся 7 кубок горсовета по волейболу, кто стал обладателем трофея?
— Праздник слова. В Монголии отмечали всемирный день свободы печати.
— Восточный кинематограф. Состоялась премьера монгольского фильма “Любовь”
— Из Лондона в Иу. В Китай вернулся первый поезд в рамках проекта грузовых перевозок Китай-Европа;
— Китайский как родной. Правительство КНР ежегодно приглашает на бюджетные отделения вузов 10 тысяч.

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